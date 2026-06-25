المخابرات الأسترالية تحذر من تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية

سيدني-سانا

حذّر مدير جهاز المخابرات الأمنية الأسترالي مايك بيرجيس من تهديدات متعددة الأوجه تشمل أنظمة استبدادية وعمليات اختراق إلكتروني ومتطرفين، ما يؤدي إلى تدهور البيئة الأمنية في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الخميس عن بيرجيس قوله في خطابه السنوي لتقييم التهديدات: إن مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا لا يزال مصنفاً عند مستوى “محتمل”، لافتاً إلى أن هذا التصنيف لا يعكس بالكامل التهديدات المتزامنة والمتصاعدة.

وأوضح أن المستوى التالي في سلم التهديد هو “متوقع”، ويُستخدم عند توافر معلومات استخباراتية محددة بشأن هجوم وشيك، مشيراً إلى أن أعمال العنف ذات الدوافع السياسية أصبحت أكثر احتمالاً مما يشير إليه تصنيف “محتمل”.

وأضاف بيرجيس: إن أجهزة استخبارات أجنبية تستهدف معلومات حساسة تتعلق بشراكة أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن برنامج الغواصات النووية “أوكوس”.

وأكد أن أستراليا، رغم هذه التحديات، لا تزال في وضع جيد نسبياً لمواجهة التهديدات الأمنية.

وكانت المخابرات الأسترالية قد أحبطت منذ عام 2014 نحو 31 مخططاً إرهابياً، وحلّت أكثر من 12 قضية مرتبطة بالإرهاب، عقب حادثة إطلاق النار العشوائي على شاطئ بونداي خلال احتفالات “حانوكا” في كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصاً.