حكومة الإمارات خلال إحاطة إعلامية: القوات المسلحة بأعلى جاهزية لحماية أمن الدولة

أبو ظبي-سانا

أكدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن قواتها المسلحة والمنظومات الدفاعية الوطنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أمن الدولة وصون سيادتها، مشددة في الوقت ذاته على أن التعامل مع التصعيد الإقليمي الراهن يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة تغلّب لغة الحوار الجاد.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، خلال إحاطة إعلامية موسعة عقدتها الحكومة أمس الثلاثاء، شارك فيها ممثلون عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، لاستعراض آخر المستجدات الميدانية والسياسية.

واستعرضت وزارة الدفاع خلال الإحاطة آخر المستجدات العملياتية، والجهود التي تقوم بها الدولة لحماية سيادتها الوطنية، وضمان أمن المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن دولة الإمارات لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصد أي اعتداء عليها.

ميدانياً.. تدمير مئات الأهداف المعادية

واستعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد عبد الناصر الحميدي، الجوانب العملياتية للتصدي للهجمات، مؤكداً أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية والتسليحية ومن ضمنها الصناعات الوطنية، ما يُمكّنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها.

وأشار العميد الحميدي إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكنت من اعتراض وتدمير 172 صاروخاً باليستياً من أصل 186 أطلقت باتجاه الدولة، إضافة إلى رصد وتدمير 755 طائرة مسيرة من أصل 812، و8 صواريخ جوالة.

وأكد الحميدي أن الدولة تمتلك منظومات دفاع جوي متكاملة ومتعددة الطبقات، بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، مدعومة بصناعات وطنية ومخزون استراتيجي من الذخائر يضمن استدامة العمليات الدفاعية، مشدداً على أن القوات المسلحة باشرت إجراءات تعزيز الانتشار الدفاعي ورفع الجاهزية القتالية لرصد أي تهديد محتمل وتدميره في مهده.

وجددت وزارة الدفاع خلال الإحاطة تأكيدها أنها على أهبة الاستعداد الكامل للتصدي لكل التهديدات، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، وأنها لن تتهاون أو تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لحماية أمن الوطن واستقراره.

دبلوماسياً.. ضبط النفس والتمسك بالمواثيق الدولية

من جهتها، طمأنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي خلال الإحاطة المواطنين الإماراتيين والمقيمين بأن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم التحديات، ووصفت الهجمات الأخيرة بأنها “تصعيد إقليمي خطير وغير مسبوق”.

وأشارت الهاشمي إلى أن الإمارات اتخذت خطوات دبلوماسية حازمة شملت إغلاق السفارة في طهران وسحب السفير، وتسليم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مؤكدة أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كلّ لا يتجزأ.

وقالت: “بينما ندعو لضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات، فإننا نتمسك بحقنا الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”، مشددة على أن التعامل مع التطورات يتم وفق قراءة استراتيجية متزنة بعيداً عن الخطابات الانفعالية مطالبة إيران بالوقف الفوري للاعتداءات التي تقوم بها ضد دولة الإمارات ودول الجوار.

وأوضحت الهاشمي أن دولة الإمارات وباقي دول الخليج العربية بذلت جهوداً مكثفة لتفادي المواجهة العسكرية وخفض التصعيد، من منطلق إيمانها الراسخ بأنّ الحلول العسكرية تولّد أزماتٍ وعواقبَ خطيرة على المنطقة، مؤكدة أن أجهزة الدولة تعمل وفقَ نهجٍ متكاملٍ، وبجاهزيةٍ على أعلى مستوى.

وأشارت إلى أنه على الصعيد الإقليميّ، دعت دولة الإمارات المجتمعَ الدولي وخصوصاً مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

اقتصادياً.. استقرار الأسواق وتأمين الملاحة الجوية

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري خلال الإحاطة، متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يغطي احتياجاتها لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع استمرار حركة الاستيراد بوتيرتها الطبيعية.

وأكد المري أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولّدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية، محافظاً على استقراره بكفاءة عالية.

وفيما يخص قطاع الطيران، كشف المري، عن التنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية لفتح مسارات جوية للطوارئ، موضحاً أن الدولة بدأت عمليات تشغيلية محدودة لنقل المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة، حيث تم نقل أكثر من 17 ألف مسافر حتى الآن، مع إعلان الدولة تحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للعالقين.

استقرار الوضع الأمني في البلاد

على الصعيد الأمني، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد عبد العزيز الأحمد، استقرار الوضع الأمني في كل أرجاء الإمارات بفضل انتشار أكثر من 4100 دورية ووحدة استجابة مسلحة، مشيراً إلى تفعيل غرف العمليات الاتحادية لضمان سرعة الاستجابة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري، أن جميع الخدمات الحيوية من طاقة ومياه واتصالات تعمل بكفاءة عالية، لافتاً إلى استمرار العملية التعليمية عبر “التعليم عن بعد” كإجراء احترازي يضمن سلامة الطلبة.

وأشار الظاهري إلى أن الحياة اليومية في دولة الامارات تسير بصورة طبيعية، وأن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والرعاية الصحية وتوفر السلع والمواد، تعمل بكفاءة وانتظام، لافتاً إلى أنه تم توظيف نظام الإنذار المبكر لتحذير الجمهور بشكل فوري.

واختتمت الإحاطة بالتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى النيل من الاستقرار المجتمعي، معتبرة وعي المجتمع شريكاً أساسياً في حماية الأمن الوطني.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها الإمارات لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ يوم السبت الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على ايران.