بريطانيا وأستراليا وكندا تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد دعمها لحل الدولتين

عواصم-سانا

أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا، اليوم، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وانتصار للعدالة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وذلك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت الدول الثلاث في بيانات منفصلة أن الاعتراف يأتي التزاماً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وفي كلمة متلفزة، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: إن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل “خطوة نحو إحياء الأمل في حل الدولتين”، مشيراً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واستمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ومشدداً على ضرورة إبقاء حل الدولتين حياً.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء أستراليا أنطوني ألبانيزي أن بلاده “تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”، مؤكداً أن هذا الاعتراف “يعكس التزام أستراليا المستمر بحل الدولتين، الذي يُعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة”.

بدوره، أكد رئيس وزراء كندا مارك كارني أن بلاده “تدعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، مشيراً إلى أن الاعتراف يأتي في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع.

يُذكر أن تسع دول أخرى كانت قد أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين قبيل انعقاد الجمعية العامة، من بينها فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، وسان مارينو، فيما أعلنت البرتغال عن تسريع موعد الاعتراف.

وبذلك، يرتفع عدد الدول التي تعترف رسمياً بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، في ظل دعم متزايد من الدول الكبرى، حيث كانت الصين وروسيا قد اعترفتا بفلسطين منذ عام 1988.