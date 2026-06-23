قطر تجدد دعمها للمفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يعزز أمن واستقرار المنطقة

الدوحة-سانا

أكدت دولة قطر مجدداً اليوم الثلاثاء، دعمها للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للتوصل الى اتفاق سلام نهائي بينهما، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، مع وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن.

وشدد الوزير القطري على دعم بلاده الكامل للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

واستعراض الجانبان، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وكانت قطر وباكستان أكدتا في بيان مشترك أمس الإثنين، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن في سويسرا.