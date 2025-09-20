ماكرون: مؤتمر نيويورك خطوة جديدة حول حل الدولتين

باريس-سانا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، اليوم، التحضيرات لعقد مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العام للأمم المتحدة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة “إكس”: “تحدثت مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، لقد شكّل اعتماد ١٤٢ دولة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة تحوّل في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط”، لافتا إلى أن المؤتمر الذي تترأسه السعودية وفرنسا في نيويورك بعد غد الإثنين يتيح اتخاذ خطوة جديدة في تعبئة المجتمع الدولي لتبني حل الدولتين.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس الأول، أن عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المذكور، وهذه الدول هي فرنسا، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، ومالطا، وأندورا، وسان مارينو.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 12 من الشهر الجاري بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك”، الذي يدعو إلى تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، ويؤكد على تنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني واضح وخطوات محددة.