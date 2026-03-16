الملك الهولندي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين

المنامة-سانا

أدان الملك الهولندي ويليم ألكساندر اليوم الإثنين، بشدة، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأراضي البحرينية، معرباً عن تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب المنامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الملك الهولندي عبّر خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعم أمستردام لما تتخذه المنامة من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها.

بدوره، أكد ملك البحرين تمسك بلاده في تعزيز السلام والتعاون مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن تقديره لمواقف هولندا الداعمة للبحرين.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها البحرين، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.