ماكرون: بنود الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي أقوى من معاهدة حلف الناتو

أثينا-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بنود الدفاع المشترك المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي تتفوق في قوتها وإلزاميتها على ما تنص عليه معاهدة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الجمعة: “إن بند الدفاع الأوروبي لا لبْسَ فيه، وهو أقوى من المادة الخامسة في المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي”.

ووصف ماكرون بند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم دول التكتل بالتصدي لأي هجوم يتعرض له أحد الأعضاء بالراسخ، مشيراً إلى أن هذا البند يفرض تضامناً كاملاً بين الدول الأعضاء ولا يترك أي خيار للتنصل من المسؤولية الدفاعية.

وفي سياق متصل، ذكرت فرانس برس أن الرئيس الفرنسي يسعى للترويج لطرح يلحظ أداء القوات المسلحة الفرنسية دوراً أكبر في حماية شركائها داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية نشر مقاتلات فرنسية مزودة برؤوس نووية، وذلك بالتوازي مع تنسيق فرنسي بريطاني لتنظيم مؤتمرات دولية حول التعاون العسكري خارج نطاق حلف “الناتو”.

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل تزايد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي، ولا سيما بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف في مناسبات عدة بأنه “نمر من ورق” على خلفية عدم انخراطه في الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية والمساعدة في تأمين مضيق هرمز، ما أثار مخاوف أوروبية حيال مستقبل المظلة الدفاعية الأمريكية في القارة.