الكويت تعلن عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد، وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب قوله مساء أمس السبت: إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شبكة مؤلفة من 24 شخصاً داخل البلاد، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة مشبوهة، في حين تم رصد وكشف 8 أشخاص آخرين فارين خارج الكويت، يُشتبه بانخراطهم ضمن الشبكة ذاتها.

وحسب المتحدث، اعتمدت الشبكة أسلوب جمع الأموال تحت مسميات دينية، قبل استلامها وتخزينها تمهيداً لتحويلها إلى جهات خارجية، وذلك وفق توجيهات صادرة من خارج الكويت، في إطار نشاط منظم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الشهر الماضي، ضبط شبكة إرهابية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، كانت تخطط لاستهداف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.