مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قُتل 10 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية قوله: إن غارة للعدو الإسرائيلي على بعلبك أدت إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

وفي بيان آخر، قال المركز: إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة حبوش قضاء النبطية جنوب لبنان، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة مواطن بجروح، مشيراً إلى أن أعمال رفع الأنقاض لاتزال مستمرة بحثاً عن ثمانية مفقودين.

ووفقاً للبيان، قُتل أيضاً 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم بمجمع حجازي السكني، في بلدة قناريت قضاء صيدا جنوب لبنان.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً خطيراً، منذ نحو أسبوعين، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، وشنّ الأخيرة غارات متواصلة ويومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وأكثر من ألفي جريح.

ودخلت هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة أكثر خطورة، عقب توغل قواتها الإثنين الماضي برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة.