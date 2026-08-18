الأمن الباكستاني يعلن القضاء على 9 مسلحين وضبط أسلحة وذخائر

إسلام أباد-سانا

أعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الثلاثاء، القضاء على 9 مسلحين خلال عمليات أمنية جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن القوات الأمنية قولها: إنه بناءً على المعلومات الاستخباراتية، تم تنفيذ العمليات الأمنية في مقاطعات “زيارات” و”هورناي” و”سوراب” في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، مضيفة أنها تمكنت من القضاء على 9 عناصر مسلحة، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

وكانت قوات الأمن الباكستانية أعلنت أول أمس الأحد، القبض على 7 مسلحين خلال عملية أمنية بمنطقة لاجاي في منطقة خاران بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، والعثور على مخبأ ضخم للأسلحة الحديثة والذخائر وغيرها من المعدات في مخابئهم، موضحة أنه تم تدميرها بالكامل.