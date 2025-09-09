العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها

photo 2025 09 09 18 35 19 العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها
وزارة الخارجية العراقية-واع

بغداد-سانا

أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أنه عمل جبان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزارة قولها في بيان: “تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لاستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتعده عملاً جباناً يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها”.

وأضافت الوزارة: “إن هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر والتصعيد”.

وجددت الوزارة، حسب البيان، موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني”، لافتة إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

