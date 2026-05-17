مقتل 5 أشخاص جراء غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان



بيروت-سانا



قتل خمسة أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب أحد عشر آخرون بجروح اليوم الأحد، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة طيرفلسيه في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، وإصابة ثمانية آخرين بجروح بينهم ثلاثة أطفال.



وأضافت الوكالة: إن طيران الاحتلال شن غارة مماثلة استهدفت بلدة طيردبا، ما أدى إلى مقتل شخصين بينهما طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بينهم امرأة.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2988 قتيلاً.



ويأتي ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً.

