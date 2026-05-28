إيطاليا ترفع مستوى التحذير إلى الأحمر في أربع مدن كبرى جراء موجة حر غير مسبوقة

روما-سانا

أدرجت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، كلاً من روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو ضمن المستوى الأحمر من سلّم التحذير الحراري، وهو أعلى مستوياته الثلاثة، وذلك في إطار موجة حر غير اعتيادية لأواخر أيار تجتاح قارة أوروبا.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة قولها: إن المستوى الأحمر يُعلَن حين تستمر درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية القاسية ثلاثة أيام متتالية أو أكثر، وهو ما يدل على “حالة طوارئ يُرجَّح أن تُلحق آثاراً ضارة بصحة عموم السكان، وليس الفئات الأكثر هشاشة فحسب كالأطفال وذوي الأمراض المزمنة”.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة مستويات استثنائية، إذ تصل إلى 33 درجة مئوية في تورينو، و32 درجة في فلورنسا وبولونيا، مع حرارة محسوسة تبلغ 35 درجة، و31 درجة في روما مع حرارة محسوسة تصل إلى 33 درجة.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أطلقت منذ الخامس والعشرين من أيار الجاري نشرةً يومية لرصد الوضع الحراري في 27 مدينة إيطالية، تتضمن توقعات لفترات 24 و48 و72 ساعة.

يشار إلى أن دول أوروبا الغربية تتعرض منذ مطلع الأسبوع الجاري لموجة حر مبكرة من فرنسا حتى إيطاليا، نتيجة ظاهرة “الارتفاع الحراري” المرتبطة بمنطقة ضغط جوي مرتفع تحبس الهواء الحار القادم من المناطق الجنوبية، ويؤكد العلماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يُفاقم حدة مثل هذه الظواهر ويزيد من تكرارها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية رجحت في الـ 25 من أيار الجاري، أن تشهد البلاد موجة حر غير مسبوقة بسبب وصولها المبكر، ما ينذر بتسجيل درجات حرارة قياسية لشهر أيار.