وزارة الزراعة تعلن بدء دمج المؤسسات الزراعية في الحسكة ضمن الاتفاق مع ‏قسد

الحسكة-سانا
أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة، تنفيذاً لاتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”.
وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن اجتماعاً ضم مدير زراعة الحسكة هايل الكلش، والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية مظلوم حسن، ناقش وضع خطة شاملة لعملية الدمج وفق معايير وأولويات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأول خطوة في هذا المسار، وسط أجواء إيجابية وتوافق كامل على الإجراءات اللازمة لتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات وضمان نجاح العملية.
ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول آلية توزيع “المناشئ” على الدوائر الزراعية، وسبل تسويق المحاصيل الزراعية، مع التركيز على تنظيم العمل ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
كما استعرض الاجتماع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال محصول القمح، وآليات التنسيق لضمان سير عمليات الاستلام والتسويق بالشكل الأمثل؛ بما يسهم في إنجاح الموسم الزراعي.
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي أعلنت الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي والذي يتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة السورية.