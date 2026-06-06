وزارة الزراعة تعلن بدء دمج المؤسسات الزراعية في الحسكة ضمن الاتفاق مع ‏قسد

الحسكة-سانا‏

أعلنت وزارة الزراعة بدء خطوات دمج المؤسسات الزراعية في محافظة الحسكة، ‏تنفيذاً لاتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”.‏

وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت،‏ أن اجتماعاً ضم ‏مدير زراعة الحسكة هايل الكلش، والمكلف من هيئة الزراعة في الإدارة الذاتية ‏مظلوم حسن، ناقش وضع خطة شاملة لعملية الدمج وفق معايير وأولويات محددة.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر البدء بدمج مديرية الزراعة كأول خطوة في هذا المسار، ‏وسط أجواء إيجابية وتوافق كامل على الإجراءات اللازمة لتعزيز التنسيق بين ‏مختلف الإدارات وضمان نجاح العملية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول آلية توزيع “المناشئ” على الدوائر الزراعية، ‏وسبل تسويق المحاصيل الزراعية، مع التركيز على تنظيم العمل ورفع مستوى ‏التنسيق بين الجهات المعنية.‏

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال محصول القمح، ‏وآليات التنسيق لضمان سير عمليات الاستلام والتسويق بالشكل الأمثل؛ بما يسهم ‏في إنجاح الموسم الزراعي.‏

وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد من الخطوات المرتبطة بالاتفاق مع “قسد” الذي ‏أعلنت الحكومة عنه في الـ 29 من كانون الثاني الماضي والذي يتضمن التفاهم ‏على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودمج المؤسسات ‏ضمن مؤسسات الدولة السورية.‏