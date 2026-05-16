المحكمة العليا الأمريكية ترفض إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في فرجينيا

واشنطن-سانا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً قدمه الديمقراطيون في ولاية فرجينيا لإعادة العمل بخطة جديدة لترسيم الدوائر الانتخابية، كان من شأنها تعزيز فرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن القرار جاء بعد طعن هدف إلى نقض حكم أصدرته المحكمة العليا في فرجينيا الأسبوع الماضي، أبطلت بموجبه خطة إعادة تقسيم الدوائر، معتبرةً أن المشرعين الديمقراطيين لم يلتزموا بالإجراءات الدستورية الخاصة بتنظيم الاستفتاء.

ولم تقدم المحكمة العليا الأمريكية أسباباً تفصيلية لرفض الاستئناف الطارئ، مكتفية بالقول في قرار مكتوب: “تم رفض طلب وقف التنفيذ المقدم إلى رئيس المحكمة، والذي أحاله بدوره إلى المحكمة”.

وكانت الخطة التي وافق عليها الناخبون بفارق ضئيل خلال استفتاء الشهر الماضي ستمنح الديمقراطيين أفضلية أوسع في تمثيل الولاية داخل الكونغرس، عبر رفع عدد المقاعد المؤيدة لهم.

ويُبقي القرار خريطة الدوائر الحالية دون تغيير، في ظل تصاعد الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، مع سعي كل طرف لتعزيز نفوذه في مجلس النواب الأمريكي.

كما يأتي ذلك بعد دعوات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة رسم الدوائر الانتخابية في بعض الولايات التي يقودها الجمهوريون، فيما رد الديمقراطيون بتحركات مماثلة في ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وفرجينيا.