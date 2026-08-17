مقتل ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية قبالة جزيرة سيفنوس اليونانية

أثينا-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم الإثنين جراء تحطم مروحية خاصة قبالة جزيرة سيفنوس في بحر إيجه جنوب اليونان.

ونقلت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية عن فرق الإطفاء المحلية قولها في بيان: “إن مروحية من طراز بيل سقطت في البحر بعد ثوانٍ من إقلاعها من الجزيرة، ما أدى إلى تحطمها واندلاع حريق فيها، ومقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، بينهم الطيار”.

وأشارت فرق الإطفاء إلى أن الطيار بدأ العمل قبل نحو شهرين فقط، فيما أُطلق إنذار على الفور، وشاركت فرق الإنقاذ في عمليات البحث والاستجابة للحادث.

من جهتها، أعلنت الشرطة اليونانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وتقع جزيرة سيفنوس ضمن أرخبيل سيكلاديس في بحر إيجه، وتعد من الجزر اليونانية التي تستقطب أعداداً كبيرة من السياح.

وكانت مروحيتان تشاركان في عمليات مكافحة حريق كبير غرب العاصمة أثينا اصطدمتا مطلع آب الجاري، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقميهما.