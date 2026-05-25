الصين تُصدر إنذاراً أحمر لمواجهة فيضانات مفاجئة وسط أمطار غزيرة شرق البلاد

بكين-سانا
أصدرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً مشتركاً باللون الأحمر لمواجهة فيضانات مفاجئة، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.
ونقلت وكالة شينخوا، اليوم الإثنين، عن السلطات قولها: إن أجزاء من غربي مقاطعة آنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه خطراً بالغاً لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، فيما صدر إنذار بالمستوى البرتقالي لمقاطعات تشجيانغ وآنهوي وجيانغشي وهوبي، وأُصدرت أوامر للحكومات المحلية برصد الوضع لحظةً بلحظة وتنفيذ عمليات إجلاء استباقية للسكان المعرضين للخطر.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذاراً أصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية في عشر مقاطعات، مع رفع مستوى خطر الانهيارات الأرضية إلى البرتقالي في جنوبي آنهوي وشرقي هوبي.
وكان ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصاً قد لقوا حتفهم الثلاثاء الفائت، جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت مناطق واسعة في جنوب الصين ووسطها.
يُشار إلى أن الصين تعتمد نظام تحذير للطقس، مكوّناً من أربعة مستويات مرمّزة بالألوان، يمثل الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.