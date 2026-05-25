الصين تُصدر إنذاراً أحمر لمواجهة فيضانات مفاجئة وسط أمطار غزيرة شرق البلاد

بكين-سانا‏

أصدرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الصين إنذاراً مشتركاً باللون الأحمر لمواجهة فيضانات ‏مفاجئة، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.‏

ونقلت وكالة شينخوا، اليوم الإثنين، عن السلطات قولها: إن أجزاء من غربي مقاطعة آنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه ‏خطراً بالغاً لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، فيما صدر إنذار بالمستوى البرتقالي لمقاطعات تشجيانغ وآنهوي وجيانغشي ‏وهوبي، وأُصدرت أوامر للحكومات المحلية برصد الوضع لحظةً بلحظة وتنفيذ عمليات إجلاء استباقية للسكان المعرضين ‏للخطر.‏

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الموارد الطبيعية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذاراً أصفر لمواجهة الكوارث ‏الجيولوجية في عشر مقاطعات، مع رفع مستوى خطر الانهيارات الأرضية إلى البرتقالي في جنوبي آنهوي وشرقي هوبي.‏

وكان ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصاً قد لقوا حتفهم الثلاثاء الفائت، جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت مناطق واسعة ‏في جنوب الصين ووسطها.‏

يُشار إلى أن الصين تعتمد نظام تحذير للطقس، مكوّناً من أربعة مستويات مرمّزة بالألوان، يمثل الأحمر أشدها خطورة يليه ‏البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.‏