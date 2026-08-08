‎”‎البنتاغون” يستثمر 400 مليون دولار بمنجم أسترالي للمعادن ‏النادرة‎ ‎

كانبيرا-سانا‌‎ ‎

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” تقديم قرض بقيمة ‌‏400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن “سكانديوم” ‏الأرضي النادر‎.‎

وقال رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز إنرجي ميتالز ‏الأسترالية روبرت فريدلاند في بيان اليوم السبت، عبر منصة ‏إكس: “هدفنا هو جعل سايرستون حجر الزاوية في إمدادات ‏السكانديوم في الغرب، في إشارة إلى المنجم المقترح في فيفيلد ‏بولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق أستراليا، والتي تضم ‏أحد أكبر مخزونات السكانديوم في العالم‎.‎

ويُستخدم السكانديوم في الصناعات الدفاعية والطيران ومراكز ‏البيانات، وهو عادة منتج ثانوي لأنشطة التعدين الأخرى، ‏وتتمتع الصين باحتكار شبه كامل لإنتاج العناصر الأرضية ‏النادرة وتكريرها على مستوى العالم، وتسيطر على سوق ‏السكانديوم‎.‎

وكانت الصين فرضت قيوداً على صادراتها من هذا المعدن ‏الأرضي النادر المستخدم في المنتجات الدفاعية بدءاً من عام ‌‏2025، ما قاد الولايات المتحدة إلى البحث عن موردين جدد‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في تشرين الأول ‏الماضي، اتفاقية مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ‏تهدف إلى تقليل الاعتماد على المعادن الصينية، بينما تعهد ‏البلدان باستثمار مليار دولار أمريكي لكل منهما في مشاريع ‏مماثلة‎.‎