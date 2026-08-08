‎”‎البنتاغون” يستثمر 400 مليون دولار بمنجم أسترالي للمعادن ‏النادرة‎ ‎

كانبيرا-سانا
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن “سكانديوم” الأرضي النادر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز إنرجي ميتالز الأسترالية روبرت فريدلاند في بيان اليوم السبت، عبر منصة إكس: “هدفنا هو جعل سايرستون حجر الزاوية في إمدادات السكانديوم في الغرب، في إشارة إلى المنجم المقترح في فيفيلد بولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق أستراليا، والتي تضم أحد أكبر مخزونات السكانديوم في العالم.
ويُستخدم السكانديوم في الصناعات الدفاعية والطيران ومراكز البيانات، وهو عادة منتج ثانوي لأنشطة التعدين الأخرى، وتتمتع الصين باحتكار شبه كامل لإنتاج العناصر الأرضية النادرة وتكريرها على مستوى العالم، وتسيطر على سوق السكانديوم.
وكانت الصين فرضت قيوداً على صادراتها من هذا المعدن الأرضي النادر المستخدم في المنتجات الدفاعية بدءاً من عام 2025، ما قاد الولايات المتحدة إلى البحث عن موردين جدد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في تشرين الأول الماضي، اتفاقية مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تهدف إلى تقليل الاعتماد على المعادن الصينية، بينما تعهد البلدان باستثمار مليار دولار أمريكي لكل منهما في مشاريع مماثلة.