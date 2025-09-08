وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 5 إسرائيليين وإصابة آخرين بإطلاق نار شمال مدينة القدس 

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 5 إسرائيليين وإصابة أكثر من 15 آخرين، بينهم 7 بحال حرجة، في عملية إطلاق نار شمال مدينة القدس.

وذكرت إذاعة إسرائيل أن 5 إسرائيليين قتلوا متأثرين بجروحهم الحرجة التي أصيبوا بها في عملية إطلاق النار داخل إحدى حافلات الركاب، واصفة الحادثة بأنها “قاسية جداً، وأنه يوم أسود على إسرائيل”.

ونقلت الإذاعة عن السلطات الإسرائيلية قولها: إن منفذي العملية يشتبه بأنهما فلسطينيان قدما من الضفة الغربية، واستغلا زحمة سير تمتد لمئات الأمتار، وأطلقا النار داخل الباص المتوقف، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي فرض طوقاً أمنياً وأغلق جميع مداخل ومخارج مدينة القدس المحتلة.

وتأتي هذه العملية مع تصاعد جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واعتداءاته المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.