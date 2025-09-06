دوجاريك: التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يجبر الفلسطينيين على النزوح القسري

نيويورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تصعّد هجماتها على قطاع غزة، مجبرةً المزيد من الفلسطينيين على النزوح قسراً.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله في مؤتمر صحفي بنيويورك: “إن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية يجبر المزيد من الفلسطينيين في غزة على النزوح مراراً وتكرارا”.

وأضاف دوجاريك: “إن 2780 فلسطينياً أصيبوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية العام الجاري” مبيناً أنه تم تسجيل 3 آلاف حالة نزوح من شمال القطاع إلى جنوبه في اليومين الماضيين.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمعدل 39 بالمئة مقارنة مع العام 2024 مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل عرقلة وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت العديد من الدول أكدت مراراً أن محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الاعتداءات الإسرائيلية ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، وتُستغل كأداة دعائية في ظل غياب العدالة الدولية.