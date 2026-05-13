إيطاليا: على إيران التفاوض بمرونة وحسن نية

روما-سانا
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء ضرورة التزام إيران بالتفاوض بحسن نية وبمرونة، لأجل التوصل إلى حل بنّاء للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعادة بناء العلاقات مع دول الخليج.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن “تاياني” قوله خلال جلسة استماع، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي بشأن مبادرات استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز: إنه نقل هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، موضحاً أنّ “الصين تتمتع بنفوذ لا جدال فيه على إيران، وهي من أكثر الدول اهتماماً باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز”، لذا “فالتزام بكين بالسلام أساسي”.
وأكد تاياني أنّ “السبيل الوحيد الممكن لإنهاء الحرب مع إيران هو الحوار والدبلوماسية”، مشيراً إلى أنه بحث هذا الأمر في الأيام الأخيرة مع وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والإيراني عباس عراقجي.
ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أن “ردود الفعل الرسمية الأولية للولايات المتحدة كانت سلبية على الرد الإيراني، ولكن رغم ذلك يجب أن تستمر المفاوضات، وإلا ستضيع هذه الفرصة، وهذه هي الرسالة التي كررتها بقوة في مناسبات عديدة لوزير الخارجية الإيراني عراقجي”.
وأعرب تاياني عن دعم بلاده الكامل للمفاوضات الجارية في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران قائلاً: إنها صعبة، ولكن ضرورية لتعزيز الأمل في السلام”، وتابع: إن مبادئ مثل السلام والحرية عندما تكون على المحك، فإن إيطاليا لا تتخلى قط عن مسؤولياتها، ولن نفعل ذلك هذه المرة أيضاً”.
وكانت مصادر كشفت لشبكة CNN أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر بجدية، في استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران وقالت: إن صبر ترامب نفد مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإن الرد الأخير من إيران، والذي اعتبره ترامب “غير مقبول على الإطلاق”، دفع العديد من المسؤولين إلى التساؤل عما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد.