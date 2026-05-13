إيطاليا: على إيران التفاوض بمرونة وحسن نية

روما-سانا‏

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء ضرورة التزام ‏إيران بالتفاوض بحسن نية وبمرونة، لأجل التوصل إلى حل بنّاء للحرب ‏الدائرة في الشرق الأوسط، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية، وإعادة بناء العلاقات مع دول الخليج.‏

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن “تاياني” قوله خلال جلسة استماع، ‏أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي بشأن مبادرات ‏استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز: إنه نقل هذه الرسالة إلى وزير ‏الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، موضحاً ‏أنّ “الصين تتمتع بنفوذ لا جدال فيه على إيران، وهي من أكثر الدول اهتماماً ‏باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز”، لذا “فالتزام بكين بالسلام ‏أساسي”.‏

وأكد تاياني أنّ “السبيل الوحيد الممكن لإنهاء الحرب مع إيران هو الحوار ‏والدبلوماسية”، مشيراً إلى أنه بحث هذا الأمر في الأيام الأخيرة مع وزيري ‏الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والإيراني عباس عراقجي.‏

ولفت وزير الخارجية الإيطالي إلى أن “ردود الفعل الرسمية الأولية ‏للولايات المتحدة كانت سلبية على الرد الإيراني، ولكن رغم ذلك يجب أن ‏تستمر المفاوضات، وإلا ستضيع هذه الفرصة، وهذه هي الرسالة التي ‏كررتها بقوة في مناسبات عديدة لوزير الخارجية الإيراني عراقجي”.‏

وأعرب تاياني عن دعم بلاده الكامل للمفاوضات الجارية في باكستان بين ‏الولايات المتحدة وإيران قائلاً: إنها صعبة، ولكن ضرورية لتعزيز الأمل في ‏السلام”، وتابع: إن مبادئ مثل السلام والحرية عندما تكون على المحك، فإن ‏إيطاليا لا تتخلى قط عن مسؤولياتها، ولن نفعل ذلك هذه المرة أيضاً”.‏

وكانت مصادر كشفت لشبكة ‏CNN أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب يفكر بجدية، في استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران وقالت‏: إن صبر ترامب نفد مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وإن الرد الأخير ‏من إيران، والذي اعتبره ترامب “غير مقبول على الإطلاق”، دفع العديد من ‏المسؤولين إلى التساؤل عما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي ‏جاد.‏