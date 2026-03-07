مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم قوات قطرية في البحرين

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين.

وأكد البديوي في بيان نقلته الأمانة العامة للمجلس، أن استهداف منشآت تضم عناصر من القوات البحرية لدول المجلس المشاركة في مركز العمليات البحري الموحد، يعد عملاً عدائياً مرفوضاً يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، ويكشف مجدداً عن النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران.

وشدد البديوي على أن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سلامة قواتها ومنشآتها الحيوية، مؤكداً تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة قطر، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وجدد البديوي التأكيد على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى دوله أو قواته المشتركة هو اعتداء عليها جميعها.

وكانت دولة قطر أدانت بأشد العبارات أمس الجمعة، الاعتداء الإيراني على مبانٍ تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية في البحرين، بينما أعلنت الداخلية البحرينية عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

وتأتي الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وغيرها من دول المنطقة، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.