إسبانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على قوة اليونيفيل في لبنان

مدريد-سانا



أدانت إسبانيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يونيفيل”، مؤكدة أنه يهدد سلامة أفراد هذه القوة الأممية، ويعرقل تنفيذ مهامها.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم: “إنه يقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل ومرافقها”، داعيةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكدت الحكومة الإسبانية التزامها الراسخ باستقرار لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” أعلنت أن فرقها في جنوب لبنان تعرضت أمس لهجوم بأربع قنابل من قبل مسيرات إسرائيلية أثناء قيامهم بعملهم على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى أحد مواقعها وذلك على الرغم من إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقاً عن الأشغال في المنطقة.