الخارجية الفلسطينية تدين ترحيل الاحتلال صحفية فرنسية وتعتبره انتهاكاً لحرية الإعلام

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع مراسلة إذاعة ‏فرنسا الدولية، الصحفية الفرنسية أليس فروسارد، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ‏وترحيلها، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الوصول إلى الحقيقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها في بيان: إن هذا القرار يشكّل انتهاكاً ‏فاضحاً لحرية العمل الصحفي، ويأتي في إطار محاولات التغطية على الجرائم المستمرة، بما ‏يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحرية الإعلام.‏

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع الصحفية فروسارد وسائر الصحفيين والمؤسسات ‏الإعلامية التي تعرضت للاستهداف، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم ‏والثقافة (اليونسكو) والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين باتخاذ مواقف حازمة ‏تجاه سياسات الاحتلال.‏

كما دعت إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لإلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية، وضمان ‏حرية عمل الصحفيين ووصولهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية مؤسساتهم الإعلامية، ‏وتوفير الحماية اللازمة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.‏

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت الصحفية الفرنسية من دخول الأراضي الفلسطينية صباح أمس، ‏ورحّلتها على متن رحلة عائدة إلى فرنسا، بسبب مواقفها المناهضة لإسرائيل، ووصفها العدوان ‏الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه “مجزرة”، واتهامها إسرائيل بممارسة نظام الفصل العنصري.‏