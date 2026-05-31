أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تعدّل اتفاق “أوكوس” لتزويد كانبيرا بغواصات مستعملة

سنغافورة-سانا

أعلنت أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا عن إجراء تعديل على خطة استحواذ كانبيرا على غواصات تعمل بالطاقة النووية بموجب اتفاقية “أوكوس” العسكرية، حيث ستتلقى أستراليا بموجب التعديل الجديد غواصات مستعملة بالكامل، بدلاً من المخطط السابق الذي كان يشمل قطعاً جديدة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، على هامش اجتماعهم في حوار “شانغريلا” للدفاع المنعقد في سنغافورة بمشاركة مسؤولين وخبراء دفاعيين من نحو 45 دولة، وذلك وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأوضح البيان، أن الوزراء رحبوا بالنهج المقترح باعتباره يسهم في “تبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة (فيرجينيا)، وتسهيل إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، إلى جانب تحقيق أقصى مقدار من الكفاءة في التكاليف”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتيح لأستراليا الحصول على ثلاث غواصات من فئة “فيرجينيا” موجودة بالفعل في الخدمة لدى البحرية الأمريكية، بدلاً من المخطط السابق الذي كان يقضي باستلام غواصتين مستعملتين وغواصة واحدة جديدة.

ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه أحواض بناء السفن الأمريكية ضغوطاً تشغيلية وصعوبات في تحقيق أهداف الإنتاج المحددة ببناء قطعتين جديدتين سنوياً، حيث تمتلك البحرية الأمريكية حالياً 24 سفينة من هذه الفئة، كما يواجه الاتفاق انتقادات داخل الولايات المتحدة من قِبل معارضين يتساءلون عن مدى ملاءمة بيع غواصات نووية لأستراليا قبل تلبية كامل احتياجات الجيش الأمريكي وتأمين مخزونه الاستراتيجي.

يُذكر أن اتفاق “أوكوس” الثلاثي، الذي أُبرم عام 2021 بهدف تعزيز الأمن والتعاون العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ينص على تزويد أستراليا بثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل في غضون 15 عاماً، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 235 مليار دولار أمريكي على مدى 30 عاماً وفقاً للتوقعات الرسمية للحكومة الأسترالية.