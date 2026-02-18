أردوغان يأمل بأن يسهم مجلس السلام بتحقيق الاستقرار والسلام في غزة

أنقرة-سانا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بأن يسهم مجلس السلام في تحقيق الاستقرار الدائم ووقف إطلاق النار والسلام المنشود في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول اليوم الأربعاء عن أردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من إثيوبيا: ” إن قضية غزة تعد اختباراً للضمير الإنساني وموقفنا واضح وثابت حيال هذا الامتحان”.

وأكد أردوغان، ضرورة وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في القطاع جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخروقاتها لوقف إطلاق النار، وقال: “الهدف هنا جعل وقف إطلاق النار دائماً، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وتعزيز أرضية حل الدولتين ونحن نريد أن يخدم مجلس السلام هذا الهدف”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أعلنت بوضوح أنها ستقدم الدعم لكل مبادرة تصب في مصلحة الفلسطينيين في قطاع غزة، كاشفاً عن تلقي أنقرة دعوة لحضور اجتماع “مجلس السلام” المقرر عقده غداً الخميس، موضحاً أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيمثل تركيا في الاجتماع.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الـ 15 من كانون الثاني الماضي عن تأسيس مجلس السلام، وهو مرتبط بخطة سلام طرحها لقطاع غزة ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للمجلس غداً في واشنطن.