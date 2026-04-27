مصرع 14 شخصاً جراء تحطّم طائرة جنوب السودان

جوبا-سانا

أعلنت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان اليوم الإثنين مصرع 14 شخصاً جراء تحطّم طائرة صغيرة قرب العاصمة جوبا.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان إن الطائرة من طراز “سيسنا” أقلعت من مطار جوبا الدولي قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومتراً من المدينة، مؤكدة عدم نجاة أي من ركابها الذين بلغ عددهم 14 شخصاً.

وأوضحت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء الأحوال الجوية، ولا سيما انخفاض مستوى الرؤية أثناء الرحلة.

وقتل 20 شخصاً في كانون الثاني 2025 جراء تحطّم طائرة في جنوب السودان.