مظاهرة حاشدة في الأرجنتين تنديداً بجرائم إسرائيل في غزة ورفضاً لزيارة نتنياهو المحتملة

بوينس آيريس-سانا

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، بدعوة من اللجنة الأرجنتينية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفض دعوة الحكومة الأرجنتينية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد.

وذكرت وكالة وفا أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية جنباً إلى جنب، كما حملوا يافطات داعمة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال وصموده على أرضه، وأخرى تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وبالسياسة الإسرائيلية القائمة على التطهير العرقي واستخدام الحصار والجوع كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى العدوان المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس، وسياسة التوسع الاستيطاني.

وطالب المتظاهرون بوقف المجازر ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ومحاكمة قادتها أمام المحاكم الدولية، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم القاطع للزيارة المحتملة لنتنياهو إلى الأرجنتين، ومشددين على ضرورة اعتقاله فور دخوله الأراضي الأرجنتينية تنفيذاً لمذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وتشهد العديد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات حاشدة، تنديداً بحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ ال 7 من تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن ارتقاء وإصابة أكثر من 224 ألف فلسطيني، ودمار هائل في القطاع وتحويله إلى مكان غير قابل للحياة.

