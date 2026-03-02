قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يلوّحون بخطوات دفاعية ضد قدرات إيران الصاروخية

عواصم-سانا

أبدى قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا استعدادهم لاتخاذ خطوات دفاعية متكافئة بهدف تدمير مصدر قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قادة الدول الثلاث قولهم في بيان مشترك اليوم الأحد: “سنتخذ خطوات للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا في المنطقة، ولا سيما عبر منع إيران من إطلاق الصواريخ والمسيّرات”، معربين عن قلقهم حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنّها إيران على دول المنطقة رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدفها.

وأضاف البيان: إن الضربات «استهدفت حلفاءنا المقرّبين وتهدد عناصر قواتنا المسلحة والمدنيين في المنطقة بأسرها»، مشيراً إلى أن برلين وباريس ولندن ستتباحث في هذه التدابير الدفاعية مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني شنَّ سلسلة من الضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام ذخائر دقيقة تُطلق من الجو والبر والبحر، فيما تشنُّ إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، إضافة إلى الاعتداء على خمس دول خليجية والأردن، ما أوقع ضحايا ومصابين من المدنيين، وألحق أضراراً مادية.