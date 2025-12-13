ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة

استشهاد ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة
ارتقاء فلسطيني في غزة_ وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً ارتقى صباح اليوم برصاص الاحتلال في جباليا النزلة.

وفي السياق، واصلت قوات الاحتلال شن غارات جوية على مناطق في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشمال مدينة رفح، مع استمرار عمليات نسف منازل الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول الماضي، ارتقى 385 فلسطينياً، وأصيب 1007 آخرين، فيما جرى انتشال 627 جثماناً.

