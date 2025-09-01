إصابة 16 شخصاً جراء انفجار مخزن للذخيرة في مصراتة الليبية

طرابلس-سانا

أصيب 16 شخصاً، جراء انفجار أحد مخازن الذخيرة في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة شمال غرب ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في المدينة، أسامة علي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن عدد الإصابات هذا يمثل حصيلة أولية للانفجار”، لافتاً إلى أن جميع الحالات التي نقلت إلى مجمع عيادات مصراتة، ومركز مصراتة الطبي، كانت غير خطيرة.

وأشار علي إلى توقف الانفجارات التي تعرض لها مخزن الذخيرة بشكل كامل، مع استمرار وجود النيران الناجمة عن الانفجار، حيث يجري العمل حالياً على احتوائها من قبل الفرق المختصة.

وهزّت سلسلة انفجارات ضخمة وقعت في مخزن للذخيرة، مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا، وتسبّبت في تضرر عدد من المباني السكنية وإغلاق عدة طرقات وانقطاع الكهرباء والاتصالات.