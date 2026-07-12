كوريا الجنوبية تصدر أول إنذار من موجة حر بموجب نظام التحذير الجديد

سيئول-سانا

أصدرت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أول إنذار من موجة حر منذ اعتماد نظام التحذير الجديد هذا العام، داعيةً السكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية والبقاء في أماكن باردة.

وذكرت فرانس برس أن النظام الجديد ينص على إصدار إنذار طارئ عندما يُتوقع أن تبلغ درجة الحرارة المحسوسة ما بين 38 و39 درجة مئوية، حتى وإن استمر ذلك ليوم واحد فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستجابة لتزايد موجات الحر التي أصبحت أكثر شدة وطولاً.

بدورها قالت رئيسة إدارة الأرصاد الجوية الكورية، لي مي سون: إن الإنذار يشمل مدينتي غيونغسان وبوهانغ في مقاطعة شمال غيونغسانغ جنوب البلاد، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يفعل فيها هذا الإنذار منذ بدء تطبيق النظام الجديد.

وأوضحت أن المناطق المشمولة بالإنذار سجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع درجات حرارة بلغت المستوى المحدد لإطلاق التحذير.

وأكدت لي أن الإنذار لا يقتصر على التحذير من ارتفاع درجات الحرارة، بل يعكس وجود ظروف قد تعرض حتى الأشخاص الأصحاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة أو الوفاة.

ودعت السلطات السكان إلى التوقف فوراً عن ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق عند صدور الإنذار، والتوجه إلى أماكن باردة، كما حثت على التأكد من عدم ترك أشخاص أو حيوانات داخل السيارات.