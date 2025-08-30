الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة سيكون مستحيلاً وغير آمن

جنيف-سانا

حذّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، من استحالة الحفاظ على سلامة الفلسطينيين أثناء عملية الإخلاء الجماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، مؤكدة أنها عملية مستحيلة وغير آمنة.

وقالت سبولياريتش في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية: إنه “يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”، وأضافت: “إن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية”.

وأشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن الفلسطينيين في مدينة غزة غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعاً، أو لأنهم مرضى، أو جرحى، أو يعانون من إعاقات جسدية، مؤكدةً أن “جميع المدنيين يجب أن يكونوا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يضمن سلامتهم”.

وتشن إسرائيل منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها وجميع القرارات الأممية والمناشدات الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.