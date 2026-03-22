الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 5 مسيّرات وصاروخ باليستي من إيران

الرياض/ 3/22/ 2026 /سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة وصاروخاً باليستياً مصدرها إيران خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تركي المالكي، في منشورات منفصلة عبر “X”: إنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

وأشار المالكي إلى اعتراض صاروخ باليستي من أصل ثلاثة أُطلقت باتجاه الرياض، موضحاً أن الصاروخين الآخرين سقطا في منطقة غير مأهولة.

وتعترض السعودية يومياً عشرات المسيّرات التي تطلقها إيران باتجاه دول الخليج العربي، في محاولة لاستهداف المنشآت والبنى التحتية، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأدت الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.