دعوات عربية ودولية لوقف انتهاكات إسرائيل وقتل الصحفيين في غزة

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية والدولية للمجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة أمس، وأدت إلى ارتقاء 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين، وسط دعوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والإعلاميين.

إدانة عربية لانتهاكات إسرائيل في غزة

وأدانت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإعلامية والإغاثية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، محاولة لطمس الحقيقة والتغطية على جرائم الإبادة، مؤكدة ضرورة التحقيق والمحاسبة وتوفير حماية عاجلة للصحفيين والعاملين في المجال الطبي.

مواقف دولية تدين استهداف الصحفيين في غزة

وأدان رئيس الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ الهجوم على مستشفى ناصر، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

من جهته كشف المرصد الأورومتوسطي في بيان، أن مزاعم الاحتلال بشأن القصف مليئة بالأكاذيب، مؤكداً أن الصحفي الذي ارتقى كان مصوراً لوكالة رويترز.

كما وصفت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن استهتار نتنياهو بالحياة البشرية بأنه “مريع”، مؤكدة رفضها استمرار الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل لقتل المدنيين والصحفيين.

في حين أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في كلمة اليوم خلال الدورة الـ 43 للقاء” ريميني للصداقة بين الشعوب”، أن الوضع في غزة “لم يعد يُطاق”، مشددة على ضرورة وقف القتل وإنهاء معاناة المدنيين.

فعاليات صحفية: القضاء على حرية الصحافة

و أدانت جمعية الإعلاميين الفرنسيين (BFMTV) في بيان عبر منصة إكس، الجريمة الإسرائيلية التي أسفرت عن ارتقاء 244 صحفياً منذ ال7 من تشرين الأول 2023، معتبرة أن قتل 5 صحفيين أمس يمثل “قضاءً على حرية الصحافة”.

كما أدان صحفيون من “تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في تركيا” و”منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين”، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بالمجزرة التي ارتكبها في “مجمع ناصر الطبي” مشددين على أن هذه الممارسات تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف أمس، مبنى استقبال الطوارئ بمجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن ارتقاء 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين، ليرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا في قطاع غزة إلى 246 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تشرين الأول 2023.