رابطةُ العالم الإسلامي والكويت تطالبان بتحرك عاجل لوقف المجاعة والإبادة في غزة

الرياض-سانا

حذّرت رابطة العالم الإسلامي المجتمعَ الدوليَّ، من العواقب الوخيمة للسلوك الإجرامي المتواصل لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتماديها في انتهاكاتها المروّعة، مع ازدراء متعمَّدٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وخصوصاً عقب إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم عن حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة.

وفي بيانٍ نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للرابطة، أكد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تشكّل تهديداً خطِراً على الإنسان الفلسطيني بخاصة، والمنطقة والمجتمع الدولي بعامة، وتمثّل العقبةَ الكُبرى في طريق كلّ جهود وقف الحرب وحماية المدنيين، وإحلال السّلام الدائم العادل والشّامل، الذي ينشدُه الجميع للمنطقة.

وجدَّد العيسى دعوةَ الرابطة المُلحّة للمجتمع الدولي، إلى الاضطلاعِ بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوفِ وقفةً عاجلةً جادّةً لوضع حدٍّ لهذه المجاعة والإبادة الجماعيّة التي تُرتَكب بحق أبناء قطاع غزة، وردع آلة حرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تمادت في طغيانها واستهانتها بحياة الشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته الإنسانية.

من جهتها جددت دولة الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين، لسياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “نتابع بقلق بالغ ما جاء في التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC)، بدخول قطاع غزة رسمياً بحالة المجاعة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في خرق صارخ لمواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافٍ بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2417، وهو القرار الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع“.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى ضرورة القيام بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية والإنسانية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ عاجل إلى قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً حدوث المجاعة في مدينة غزة وسط القطاع، محذرة من أنها قد تنتشر إلى مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه نهاية شهر أيلول الجاري، بناء على تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي أكد أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون ظروفاً كارثيةً، أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان.