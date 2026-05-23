وزارة الحج والعمرة السعودية تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة

مكة المكرمة-سانا

أكملت وزارة الحج والعمرة السعودية استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة مع كل الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقّل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يحقق سلامتهم ويُيسّر أداءهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فقد شملت أعمال الجاهزية تدريب أكثر من 30 ألف كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم.

وفي إطار الاستعداد لعمليات التفويج، أوضحت الوكالة أنه جرى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج، و5 آلاف قائد فوج، على المنظومة الرقمية والمهام الميدانية المرتبطة بتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، إلى جانب تنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية، واختبار كفاءة الإجراءات الميدانية، بالتنسيق والتكامل مع كل الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن خطط التفويج تعتمد على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية؛ بما يسهم في تنظيم حركة الحشود، ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر، وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الاستعداد المبكر التي تنفذها وزارة الحج والعمرة السعودية بالتكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس العناية المتواصلة بضيوف الرحمن، والحرص على تقديم تجربة حج تتسم بالطمأنينة والانسيابية في مختلف مراحلها.

وكان مدير إدارة الحج والعمرة في سوريا، محمد نور أعرج، أعلن في وقت سابق اليوم أنه من المقرر أن تصل ‏آخر رحلات الحجاج السوريين، اليوم السبت، إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، ‏قادمةً من مطار دمشق الدولي، وبذلك يكون اكتمل وصول جميع الرحلات الجوية ‏الخاصة بالحجاج السوريين لهذا الموسم.