الهند: مصرع 19 شخصاً وإصابة آخرين بانفجارٍ في محطة لتوليد الطاقة

نيودلهي-سانا

لقي 19 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارٍ داخل محطة لتوليد الطاقة في ولاية تشاتيسغار وسط الهند.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد الشرطة المحلية برافول ثاكور قوله: “إن الانفجار وقع مساء أمس في أنبوب غلاية بمحطة توليد كهرباء تديرها شركة فيدانتا المحدودة، بمقاطعة ساكتي في ولاية تشاتيسغار، وتسبب بمقتل 19 شخصاً وإصابة 17 آخرين، يتلقون العلاج في مستشفيات عدة”.

ورجح وزير الصناعة في الولاية لاكهان لال ديوانغان أن يكون سبب الحادث هو الإهمال، فيما أعلنت السلطات عن إطلاق تحقيق لتحديد أسباب الانفجار، وحذّرت من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها عنه.

وتعتبر الحوادث المرتبطة بالصناعة شائعة في الهند، وغالباً ما تُعزى إلى تجاهل الناس لمعايير السلامة، فضلاً عن عمليات التفتيش المتساهلة التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون.

وفي الرابع من الشهر الجاري أصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إثر انهيار أرجوحة يبلغ ارتفاعها 60 قدماً، أثناء تشغيلها في مهرجان بمنطقة خادا بكوشيناغار في الهند.