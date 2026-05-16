قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و757

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و757 شخصاً، والإصابات إلى 172 ألفاً و645 منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها اليوم السبت: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 قتيلاً، أحدهم قتل متأثراً بجروحه، إضافة إلى 57 إصابة.

وأضافت المصادر: إن عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 870 قتيلاً و2543 جريحاً، فيما تم انتشال 771 جثماناً.

وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

كما أشارت إلى وفاة فلسطيني نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد ضحايا انهيار المباني إلى 30 حالة وفاة.

وكان سبعة فلسطينيين قتلوا أمس الجمعة، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسيارة في مدينة غزة.

