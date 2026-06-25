بكين تدعو واشنطن وطهران للعمل معاً لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بما يخدم استقرارالمنطقة

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة وإيران العمل المشترك، لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، بما يخدم تعزيز مناخ الاستقرار والهدوء في المنطقة.

ونقلت وكالة شينخوا، عن المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون قوله اليوم الأربعاء: “إن التوقيع على مذكرة التفاهم التي تعهد فيها الجانبان باحترام السيادة والسلامة الإقليمية، والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمثل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي”، مشدداً على ضرورة وفاء الطرفين بالتزاماتهما المتبادلة وتطبيقها على أرض الواقع.

وأعرب المتحدث عن استعداد بكين لمواصلة تقديم الدعم بطرقها الخاصة والقيام بدور بنّاء يسهم في استعادة الأمن والسلم الإقليميين في أقرب وقت ممكن.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران في الـ18 من حزيران الجاري ‏مذكرة تفاهم في إسلام أباد لمعالجة القضايا العالقة بينهما، قبل أن تبدأ ‏جولة مفاوضات في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي ‏تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.