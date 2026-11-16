حين تتكلم الفصول بلسان الأمثال.. حكايات من ذاكرة دمشق

دمشق-سانا

«برد تشرين أحدّ من السكين»، و«شباط ما على كلامو رباط»، و«خبّي حطباتك الكبار لعمّك آذار»… أمثال شعبية اختزل بها الدمشقيون ملاحظاتهم لتقلبات الطقس وتبدّل الفصول، وحوّلوها مع مرور الزمن إلى عبارات متوارثة تتردد في أحاديثهم اليومية، وتحمل بين كلماتها خبرات الأجداد وملامح الحياة الاجتماعية والعادات المرتبطة بالمواسم.

وفي أحياء دمشق القديمة وأسواقها وبيوتها، لا تزال هذه الأمثال حاضرة في الذاكرة الشعبية، يستعيدها كبار السن مع هطول الأمطار أو اشتداد البرد أو ارتفاع درجات الحرارة، وكأنها تقويم شعبي يرافق أيام السنة، ويوثق ما راكمه الأهالي من تجارب وملاحظات في علاقتهم بالطبيعة.

ذاكرة الأجيال.. أمثال تحفظ تفاصيل الحياة

يروي محمد نصري، وهو من كبار السن في أحد أحياء دمشق لمراسلة سانا، أن الأمثال المرتبطة بالفصول كانت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، يتداولها الناس عند تبدّل أحوال الطقس، ويستحضرون من خلالها تجاربهم مع الطبيعة.

ويستعيد نصري المثل القائل «ميّ نيسان بتحيي قلب الإنسان»، مشيراً إلى أن هذه العبارات لا تقتصر على وصف الأحوال الجوية، بل تستحضر أيضاً ذكريات البيوت القديمة ودفء الجلسات العائلية وأحاديث الكبار.

ويبيّن أن هذه الأمثال نشأت من ملاحظات الناس وتجاربهم المتكررة مع الطبيعة، وانتقلت شفهياً من جيل إلى آخر، واكتسبت مع مرور الوقت صيغاً وتعبيرات محلية تعكس خصوصية البيئة الدمشقية، كما تكشف جوانب من علاقة الإنسان بمحيطه وطبيعة أعماله وعاداته ومواعيده الموسمية.

من برد تشرين إلى حر تموز.. الفصول في الأمثال

من جهتها ترى الشابة هنوف عبود، أن الأمثال الشعبية الدمشقية ارتبطت بمراقبة الناس اليومية لأحوال الطقس، فكان لكل شهر وفصل نصيب منها، يعبر عن خصائصه وفق ما راكمته الأجيال من خبرات عبر السنين.

وتشير إلى أن من الأمثال المتداولة «برد تشرين أحدّ من السكين»، وصفاً لبرودة الأجواء مع بداية الخريف، و«شباط ما على كلامو رباط»، تعبيراً عن تقلبات الطقس خلال هذا الشهر، فيما يقال «بين تشرين وتشرين صيف ثاني» للدلالة على عودة الاعتدال وارتفاع درجات الحرارة أحياناً بعد بدء موسم البرودة.

وتضيف أن الشتاء حاضر بقوة في الذاكرة الشعبية، ومن أمثاله «عتمة كانون بتخوّف المجنون»، في إشارة إلى طول الليل وقصر النهار، و«برد آذار بيقص المسمار»، الذي يعكس توقع استمرار البرد حتى أواخر الشتاء وبداية الربيع.

أما أشهر الصيف، فارتبطت بارتفاع درجات الحرارة ونضج الثمار، كما توضح السيدة سمر العبد الله، مشيرة إلى أن المثل «تموز تغلي المي بالكوز» يصف شدة الحر، فيما تختصر عبارة «آب اللهاب» حرارة هذا الشهر.

وتستعيد العبد الله أمثالاً اعتادت سماعها من والديها وأجدادها، مثل «الصيت لكانون والفعل لشباط»، و«بكانون كن ببيتك وكتر خبزك وزيتك»، موضحةً أنها كانت حاضرة في أحاديث الأسرة، ولا سيما عند حلول الشتاء أو تبدّل الطقس، وما زال بعضها يتردد بين أفراد العائلة رغم تغير أنماط الحياة.

من المشافهة إلى التوثيق.. التراث في مواجهة النسيان

يؤكد الباحث في التراث الشعبي أمين عسكري في تصريح لـ سانا، أن الأمثال المرتبطة بالفصول والطقس تمثل جانباً مهماً من الذاكرة الشعبية، لأنها نشأت من ملاحظات الناس وتجاربهم المتكررة مع الطبيعة، ثم انتقلت شفهياً بين الأجيال، واكتسبت صيغاً وتعبيرات محلية تميز البيئة الدمشقية.

ويوضح عسكري أن هذه الأمثال تناولت مختلف أحوال الطقس وتقلباته، ومن العبارات المتداولة «أيلول ذنبه مبلول»، و«النار فاكهة الشتاء»، و«بكانون كن وع الفقير حن»، و«المربعانية شمس تحرق ومطر تغرق»، فيما ارتبط بعضها بفصل الصيف، مثل «الصيف كيف» و«الدفا عفى».

ويوضح أن هذه الأمثال لا تقتصر على رصد التغيرات المناخية، بل تقدم صورة عن حياة الناس وتفاعلهم مع محيطهم، وما ارتبط بذلك من أنشطة يومية وعادات اجتماعية ومواسم زراعية، فضلاً عما تختزنه من معارف وتجارب تراكمت وانتقلت عبر الأجيال.

ويشدد عسكري على أهمية توثيق الأمثال الشعبية بوصفها سجلاً حياً لتجارب المجتمع وذاكرته، من خلال جمعها من كبار السن والاستماع إلى رواياتهم حول دلالاتها ومناسبات تداولها، ورصد ما طرأ على ألفاظها ومعانيها من اختلافات عبر الأجيال، بما يضمن انتقال هذا الموروث إلى الأجيال القادمة ويحفظه من الاندثار.

وبين مثل يُستعاد مع أول نسمات الخريف، وآخر يتردد مع برد الشتاء أو حر الصيف، تظل الأمثال الشعبية جزءاً من ذاكرة دمشق وهويتها الثقافية، تحفظ طريقة أهلها في قراءة الطبيعة والتعبير عن تجاربهم، وتنقل إلى الأجيال الجديدة صوراً من حياة من سبقوهم.