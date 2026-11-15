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أسعار جديدة للمشتقات النفطية

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اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تصدر نشرة أسعار جديدة اعتباراً من يوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026.

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