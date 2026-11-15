أسعار جديدة للمشتقات النفطية تاريخ النشر: 2026/11/15 2:06 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 2:06 مساءً اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تصدر نشرة أسعار جديدة اعتباراً من يوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026. ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل قبة متنقلة تحاكي السماء.. بوابة نحو علوم الفضاء في معرض تكسبو 2026 أسعار النفط تسجل ارتفاعاً مع إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسهم أوروبا ترتفع بدعم مكاسب الطاقة أبرز النقاط التي استعرضها الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أسعار النفطاللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار فيديو تسجيل نحو 290 إصابة بالإسهال الحاد بين الأطفال في رأس العين بمحافظة الحسكة دولي القوات الجنوبية اليمنية تعيد تموضعها غرب تعز وتؤكد مواصلة جهود فك الحصار عن المدينة محليات وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ومميزاً