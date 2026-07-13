نيكي يغلق منخفضاً مع تأثر توقعات الشركات بارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا



أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لتوقعات الشركات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط جراء تجدد الصراع في الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر نيكي هبط ‌1.92 بالمئة إلى 67242.73 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.71 بالمئة إلى 4007.49 نقاط.



وقال دايسوكي هاشيزومي المحلل البارز لدى دايوا للأوراق المالية: إن “السوق قلقة حيال ارتفاع التكاليف نتيجة صعود أسعار النفط”، وجاء ذلك مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات اليابانية.



وتسببت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في أكبر خسائر للمؤشر نيكي مع تراجع سهم أدفانتست 3.39 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 2.25 بالمئة، وهوى سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 12.86 بالمئة.



وزادت خسائر نيكي في وقت لاحق من الجلسة مع انخفاض المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، ما أدى إلى وقف التداول ‌مؤقتاً.



وخسر ⁠سهم شركة إس. كيه هاينكس بأكثر من 15 بالمئة اليوم الإثنين مع جني المستثمرين الأرباح بعد أن شهد سهم الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي ارتفاعاً بلغ 12.8 بالمئة في أول أيام تداوله في ناسداك ⁠يوم الجمعة الماضي عقب إدراجه في البورصة الأمريكية.



وفي اليابان، تراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 14.34 بالمئة إلى الحد الأدنى اليومي عند 5972 يناً، بعد انخفاض صافي ربح الشركة ⁠المصنعة للروبوتات في الربع الأول 21.7 بالمئة.



وحدت مكاسب أسهم البنوك من خسائر المؤشر توبكس، وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف . جيه المالية 2.31 بالمئة ⁠وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.63 بالمئة.



ومن بين ما يزيد على 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 36 بالمئة وانخفض 60 بالمئة وظل اثنان بالمئة دون تغيير.=