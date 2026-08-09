شركة “العمليات للطاقة” الكويتية تحقق نمواً في أرباحها النصفية

الكويت-سانا

حققت الشركة العملية للطاقة، وهي شركة كويتية مساهمة عامة متخصصة في خدمات قطاع النفط والغاز، صافي ربح قدره 4.4 ملايين دينار كويتي خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 96.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الأحد أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 3 فلوس للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران الماضي، بإجمالي نحو 1.7 مليون دينار.

ويأتي ارتفاع الأرباح في ظل تحسن أداء الشركة خلال النصف الأول من العام، وسط استمرار نشاطها في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن عدداً من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في شركتي “البترول الوطنية” و”صناعة الكيماويات البترولية”، تعرض على مدى الأشهر الماضية لاعتداءات إيرانية بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ، وذلك في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في 28 شباط الماضي.