ارتفاع النفط واستقرار الذهب مع ترقب نتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بينما حافظ الذهب على استقراره، وسط حالة من الحذر انتظاراً لإشارات أكثر وضوحاً، بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وقبيل صدور بيانات تضخم في أمريكا لاحقاً اليوم.

وذكرت شبكة “CNBC” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتقعت بنحو 2.5% حيث وصل سعر البرميل إلى 97.14 دولاراً، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.3% مسجلة 97.55 دولاراً للبرميل.

وانخفض سعرا الخامين ⁠القياسيين إلى ‌ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية، وسجل خام ⁠غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ نيسان 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت أسواق الطاقة والملاحة شهدت أمس انفراجات متسارعة، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران، رغم استمرار التوترات الميدانية على الأرض.

إلى ذلك استقر سعر التسليم الفوري للذهب خلال تعاملات اليوم عند 4718.60 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب قليلاً بنحو 0.8% إلى 4738.3 دولارات للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 0.7% إلى 74.02 دولار للأونصة.

وكان الذهب خسر في المعاملات الفورية ‌أكثر من 10% منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي.