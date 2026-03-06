ارتفاع الذهب وتراجع النفط للمرة الأولى منذ 6 أيام

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ 6 أيام، بعدما بدأت الإدارة الأمريكية، دراسة تدخل محتمل في سوق العقود الآجلة للنفط للحد من ارتفاع الأسعار، ومنحها إعفاءات لمصافي التكرير الهندية لشراء النفط الروسي في محاولة لتخفيف قيود الإمدادات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن عقود خام برنت الآجلة انخفضت بمقدار 1.14 دولار أو 1.33%، إلى 84.27 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.46 دولار أو 1.8 %، إلى 79.55 دولاراً للبرميل.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية_ الإيرانية إلى توقف ناقلات النفط عن المرور عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادة نحو خُمس الإمدادات النفطية اليومية في العالم.

كما تسببت الحرب بإغلاق بعض المصافي وتراجع إنتاج النفط، وتعطل منشآت الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط التي تعد من أهم مناطق إنتاج الطاقة عالمياً.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب مع توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس، باعتباره ملاذاً آمناً في ظل تزايد عدم اليقين بسبب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 5128.39 دولاراً للأونصة، إلا أنه خسر نحو 3 % منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزز المخاوف من التضخم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر نيسان للعام الجاري، بمقدار 1.2 % إلى 5137.50 دولاراًَ.