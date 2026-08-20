أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المنافذ البرية السورية في الاتجاهين تاريخ النشر: 2026/08/20 5:38 مساءً اخر تحديث: 2026/08/20 5:38 مساءً أكثر من 7 ملايين مسافر عبر المنافذ البرية السورية في الاتجاهين، إلى جانب 391 ألف حالة عودة طوعية للاجئين السوريين، خلال الستة أشهر الأولى من العام 2026. جهاز PET/CT.. سلاح نوعي بمواجهة الأورام وأمل جديد لمرضى السرطان في سوريا الحكم بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وصول قافلة جديدة من مخيمات النزوح في الشمال السوري إلى ريف حماة مباحثات سورية أردنية للتعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد رئيس الهيئة المركزية للرقابة: أحكام الإعدام بحق الأسد ونجيب رسالة لكل مظلوم بأن دماءه لم تُنسَ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اخبار سورياالعودة الطوعيةالمنافذ البرية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مجلس التعاون الخليجي والصين يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية وأمن الملاحة والطاقة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث مع وفد لبناني فرص التكامل الصناعي والاستثمار المشترك أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 الشيباني يبحث مع وزير التجارة الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026 سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار أغسطس 20, 2026 أغسطس 20, 2026