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أكثر من 7 ملايين مسافر عبر ‏المنافذ البرية السورية في الاتجاهين

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أكثر من 7 ملايين مسافر عبر ‏المنافذ البرية السورية في الاتجاهين، إلى جانب 391 ألف حالة عودة طوعية للاجئين السوريين، خلال الستة أشهر الأولى من العام 2026.

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