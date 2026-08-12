‏ مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية وسيريتل لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز ‌‏فرصهم في سوق العمل

دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مع شركة سيريتل موبايل تليكوم اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم حول التعاون والتنسيق المشترك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وتهدف المذكرة التي وقعتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ورئيس المديرين التنفيذيين في سيريتل ياسر قحف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة رقمياً واجتماعياً وتعزيز فرصهم في سوق العمل.
ووفق المذكرة، تقوم الشركة بتوفير خطوط اتصال بطاقات ” SIM ” للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تخفيض بنسبة ( 75 بالمئة) على جميع الباقات المقدمة لهم، إضافة إلى باقات خاصة لذوي الإعاقة النطقية والسمعية لتيسير تواصلهم، إلى جانب تدريب موظفي مركز الاتصال (Call Center) في الشركة على آليات التواصل مع ذوي الإعاقة وتقديم خدمة ملائمة لهم بإشراف وتنظيم من الوزارة.
كما تنص المذكرة على تضمين إعلانات الوظائف المتناسبة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والصادرة عن الشركة عبارة صريحة ترحّب بتقديمهم لطلبات التوظيف لملء الشواغر المعلنة، إضافة إلى التعاون في تدريبهم على مهارات تمكينية لدخول سوق العمل ضمن خطة محددة يتم الاتفاق عليها بين طرفي المذكرة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقعت في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعيد للتنمية، بهدف تصميم وتطوير برنامج تدريبي لتنمية القدرات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى نقل الخبرات وتطبيقها في العمل اليومي للكوادر، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية وغير حكومية على زيادة الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم العمرية لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، حيث جرى في 29 تموز الماضي تخريج دفعة من أطفال الدمج التعليمي من المركز التربوي للإعاقة السمعية ومركز اضطراب طيف التوحد في المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) بحضور الوزيرة قبوات في مبنى المنظمة بدمشق.