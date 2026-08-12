‏ مذكرة تفاهم بين الشؤون الاجتماعية وسيريتل لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز ‌‏فرصهم في سوق العمل

‎ ‎دمشق-سانا

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مع شركة سيريتل موبايل ‌‏تليكوم اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم حول التعاون والتنسيق المشترك لدعم ‌‏وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق‎.‎

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وتهدف المذكرة التي وقعتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ‌‏ورئيس المديرين التنفيذيين في سيريتل ياسر قحف إلى تمكين الأشخاص ‌‏ذوي الإعاقة رقمياً واجتماعياً وتعزيز فرصهم في سوق العمل‎.‎

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ووفق المذكرة، تقوم الشركة بتوفير خطوط اتصال بطاقات‎ ” SIM ” ‌‎للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، مع تخفيض بنسبة ( 75 بالمئة) على جميع الباقات ‏المقدمة ‏لهم، إضافة إلى باقات خاصة لذوي الإعاقة النطقية والسمعية لتيسير ‌‏تواصلهم، إلى جانب تدريب موظفي مركز الاتصال‎ (Call Center) ‎في ‌‏الشركة على آليات التواصل مع ذوي الإعاقة وتقديم خدمة ملائمة لهم ‌‏بإشراف وتنظيم من الوزارة‎.‎

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كما تنص المذكرة على تضمين إعلانات الوظائف المتناسبة مع الأشخاص ‌‏ذوي الإعاقة والصادرة عن الشركة عبارة صريحة ترحّب بتقديمهم لطلبات ‌‏التوظيف لملء الشواغر المعلنة، إضافة إلى التعاون في تدريبهم على ‌‏مهارات تمكينية لدخول سوق العمل ضمن خطة محددة يتم الاتفاق عليها بين ‌‏طرفي المذكرة‎.‎

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وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل‎ ‎وقعت في شباط الماضي مذكرة ‌‏تفاهم مع مؤسسة سعيد للتنمية، بهدف تصميم وتطوير برنامج تدريبي لتنمية ‌‏القدرات القيادية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى نقل الخبرات ‌‏وتطبيقها في العمل اليومي للكوادر، بما يسهم في رفع مستوى الأداء ‌‏المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة‎.‎

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمات المجتمع المدني ‌‏ومؤسسات حكومية وغير حكومية على زيادة الدعم المقدم للأشخاص ذوي ‌‏الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم ومراحلهم العمرية لتمكينهم ودمجهم في ‌‏المجتمع، حيث جرى في 29 تموز الماضي تخريج دفعة من أطفال الدمج ‌‏التعليمي من المركز التربوي للإعاقة السمعية ومركز اضطراب طيف التوحد ‌‏في المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) بحضور الوزيرة قبوات ‌‏في مبنى المنظمة بدمشق‎.‎