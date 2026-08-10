وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى ‏العمل

دمشق-سانا
دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من العمل في وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والبالغ عددهم 515 مفصولاً، إلى مراجعة المواقع المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن مراجعة العاملين المفصولين الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة تبدأ يوم الأحد 16 آب الجاري، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 14:30 ظهراً، مبينة أنه يمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة لأسماء المدعوين للعودة إلى العمل عبر الضغط على الرابط.
وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات، وصولاً إلى إعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها واستكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الوزارة معالجة ملف المفصولين بسبب الثورة، واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية لأصحابها وفق الأصول.