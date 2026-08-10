وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى ‏العمل

3G7A8659 scaled 1 وزارة الطاقة تدعو 515 مفصولاً بسبب مشاركتهم في الثورة لاستكمال إجراءات العودة إلى ‏العمل
أرشيفية

دمشق-سانا

دعت وزارة الطاقة العاملين المفصولين من العمل في وزارة النفط والثروة المعدنية سابقاً ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، والبالغ عددهم 515 مفصولاً، إلى مراجعة المواقع ‏المحددة بجانب كل اسم لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.‏
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وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن مراجعة العاملين المفصولين الواردة ‏أسماؤهم في القائمة الجديدة تبدأ يوم الأحد 16 آب الجاري، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 14:30 ظهراً، مبينة أنه يمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة لأسماء ‏المدعوين للعودة إلى العمل عبر الضغط على الرابط.

وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة ومتابعة بقية الطلبات والملفات، وصولاً إلى إعادة ‏الحقوق الوظيفية لأصحابها واستكمال عودة جميع المفصولين المستحقين إلى عملهم.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الوزارة معالجة ملف المفصولين بسبب الثورة، ‏واستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة لإعادة الحقوق الوظيفية ‏لأصحابها وفق الأصول.‏

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