لجنة تسويق القمح ترفد المحافظات الشرقية بخبراء تحليل عينات لتسريع استلام ‌‏المحصول

محافظات-سانا‏

أعلن رئيس اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر، ‌‏‌‏وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ‌‏‌‏ودير الزور، في إطار دعم أعمال تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية على ‌‏‌‏عمليات الاستلام.‏



وأوضح السفر في تصريح له أمس السبت، أن مهمة الفريق تتمثل في مراقبة عمليات ‌‏‌‏سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام، والتأكد من مطابقة المحصول ‌‏‌‏للمواصفات القياسية السورية، بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة ‌‏‌‏القمح المستلم وتحقيق الشفافية والعدالة في تقييم المحصول.‏



وأضاف: إن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة ‌‏‌‏موسم التسويق، وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام، بما يسهم في تسريع عمليات ‌‏‌‏الاستلام وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة وحماية المخزون الاستراتيجي من ‌‏‌‏القمح السوري.‏



وتتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة ‏للمؤسسة ‏السورية للحبوب في مختلف المحافظات، ضمن خطة الموسم، مع توفير جميع التسهيلات ‏لتسريع إجراءات التسويق وضمان جودة الاستلام، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ‏ويدعم الأمن الغذائي.