لجنة تسويق القمح ترفد المحافظات الشرقية بخبراء تحليل عينات لتسريع استلام ‌‏المحصول

محافظات-سانا
أعلن رئيس اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب السفر، وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، في إطار دعم أعمال تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية على عمليات الاستلام.
وأوضح السفر في تصريح له أمس السبت، أن مهمة الفريق تتمثل في مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام، والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية السورية، بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم وتحقيق الشفافية والعدالة في تقييم المحصول.
وأضاف: إن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق، وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام، بما يسهم في تسريع عمليات الاستلام وضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة وحماية المخزون الاستراتيجي من القمح السوري.
وتتواصل عمليات تسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام المعتمدة التابعة للمؤسسة السورية للحبوب في مختلف المحافظات، ضمن خطة الموسم، مع توفير جميع التسهيلات لتسريع إجراءات التسويق وضمان جودة الاستلام، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي.